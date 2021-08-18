شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تتطلع للعمل مع الأطراف اليمنية لإيجاد حل سياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت بريطانيا أنها تتطلع للعمل مع جميع الأطراف اليمنية؛ لإيجاد تسوية سياسية وإنهاء الصراع المدمر في البلاد.



جاء ذلك خلال تسليم السفير البريطاني الجديد لدى اليمن" ريتشارد أوبنهايم "أوارق اعتماده رسمياً للرئيس هادي كسفير لبريطانيا.

وتابع أنه يتطلع للعمل مع الحكومة الشرعية وجميع الأطراف اليمنية؛ للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية وإنهاء الصراع.

وفي يناير الماضي أعلنت المملكة المتحدة تعيين الدبلوماسي ريتشارد أوبنهايم سفيراً لها لدى اليمن خلفاً لمايكل آرون