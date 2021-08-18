حادث سير مروع يودي بحياة 18 شخصا بمحافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 18 شخصا، على الأقل، مصرعهم، الأربعاء، في حادث سير مروع بين سيارة لنقل الركاب، وطقم حوثي في محافظة الحديدة.



ووقع الحادث في الخط الرابط بين جبل رأس ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، الواقعة غربي البلاد، حين كان طاقم تابع لمليشيات الحوثي يسير بسرعة كبيرة.

ونشر ناشطون صورا على "فيسبوك"، تظهر مدى بشاعة الحادث، فيما مزق الحادث السيارة المدنية إلى أجزاء مبعثرة.

وأظهرت الصور عددا من الضحايا وضعوا في صندوق سيارة أخرى، لإيصالهم إلى ثلاجة المستشفى.

وعادة ما تتسبب السرعة الزائدة للأطقم العسكرية لمليشيات الحوثي بالمئات من الحوادث المروعة التي يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين.