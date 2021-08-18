وزير الدفاع يزور قيادة القوات المشتركة ويلتقي الفريق الازيميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

قام وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، بزيارة إلى مقر مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله نائب رئيس هيئة الاركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع.



وجرى خلال الزيارة، استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك، والوقوف على سير العمليات العسكرية الميدانية في مختلف الجبهات التي تخوض فيها القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات تحالف دعم الشرعية، معارك التصدي للمليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا.

ونقل وزير الدفاع الفريق المقدشي، لقيادة القوات المشتركة تحايا فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبّر الفريق المقدشي، عن الشكر والتقدير لجهود وتضحيات الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفهم وتضحياتهم الداعمة للشعب اليمني والمساندة لقواته المسلحة في سبيل استعادة الدولة والتصدي لمليشيات التمرد والانقلاب ومخططات التمدد الإيرانية المتربصة بالأمن القومي العربي والمصالح العالمية في المنطقة.

وأشاد وزير الدفاع، بالدور العملياتي الذي تضطلع به القوات المشتركة لدعم ومساندة القوات المسلحة اليمنية في معركة الدفاع المشترك، وما يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم للجيش اليمني في مجال العمليات القتالية والامداد والتدريب والتأهيل.

رافقه خلال الزيارة، رئيس خلية التنسيق والارتباط اللواء الركن سمير الصبري، ورئيس دائرة الدفاع والامن في مكتب رئاسة الجمهورية العميد الركن حسين الهيال، والملحق العسكري بسفارة بلادنا في الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.