محافظ المهرة يطلع على الأوضاع الخدمية في مديرية شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ المهرة، محمد علي ياسر، بدعم مديرية قشن، في قطاعي المياه والكهرباء لما يمثله استقرار القطاعين من ضرورة ملحة لحياة المواطنين ومعيشتهم.



وأكد المحافظ خلال لقاءه أمين عام المديرية سالم عفرار، حرص السلطة المحلية على تسخير كل إمكانياتها لخدمة المواطنين وتولي قطاعي المياه والكهرباء أولوية قصوى.

الى ذلك ناقش المحافظ مع مساعد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بالمحافظة علي المطيري، الاستعدادات لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والممول من المركز وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية .

وخلال اللقاء، ثمن المحافظ، جهود المركز وائتلاف الخير الداعمة للمشاريع الإنسانية والاغاثية بالمحافظة.