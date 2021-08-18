مناقشة تحسين خدمة الكهرباء في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، مع مدير عام مؤسسة كهرباء أبين محمود مكيش، تحسين خدمة الكهرباء وفقا للإمكانيات المتاحة، وآلية توزيع التيار الكهربائي.



وتطرق اللقاء، إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 لعام 2021م بشأن تحديد الاحتياجات المطلوبة لقطاع الكهرباء في أبين، وما يتعلق بإنشاء محطة التوليد الكهربائي 30 ميجا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومحطة 15 ميجا طاقة مشتراة.

وأكد الحامد، على أهمية قيام مؤسسة كهرباء أبين بتوزيع الكهرباء بصورة إيجابية، وذلك حسب القطاعات المحددة، وضرورة إسراع قيادة كهرباء أبين ومدير مشروع 30 ميجا بالإجراءات المنجزة لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد .. داعيا وزارة الكهرباء إلى سرعة تنفيذ القرار الخاص بمحطة 30 ميجا في أبين.