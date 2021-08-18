شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير بن مبارك والمحافظ طاهر يناقشان وضع بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، الاوضاع الإنسانية في المديريات المحررة، ووضع بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.



وأكد الوزير بن مبارك والمحافظ طاهر، على ضرورة نقل بعثة (اونمها) الى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لاولوياتها المحددة في قرارات الامم المتحدة..مؤكدين ان بقاء البعثة حبيسة لدى المليشيات الحوثية يهدد اتفاق ستوكهولم..مشددين على ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل بعثة اونمها.