الوزير العوج يفتتح اللقاء التشاوري للمؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التشاوري للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمحافظات المحررة ، تحت شعار (التحديات الحالية و الخطط المستقبلية).



ويناقش اللقاء على مدى يومين، بمشاركة قيادات ومدراء عموم مؤسسة الاتصالات بالمحافظات المحررة، عدداً من المواضيع المتصلة بمستوى أداء المؤسسة في تقديم خدماتها والخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية والانشطة الفنية والمالية والتجارية للمؤسسة، والتحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

واكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذا اللقاء يمثل البداية لإحداث نقلة نوعية وحقيقية في هذا القطاع حيث يستهدف مدراء عموم فروع المؤسسات والمعنيين في المحافظات المحررة لتعزيز العلاقة والتعاون في تطوير خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة..مشيراً الى أن الوزارة ستعمل على وضع خطط ومشاريع مستقبلية لمعالجة اوجه القصور الناتجة من انقطاعات شبكة الكيبلات البحرية والارضية وفتح خطوط جديدة لتوسيع شبكة الاتصالات والربط والشراكة مع شركات الجيل الرابع (جي اس ام) لإيصال خدمات الاتصالات والانترنت لعموم المديريات بالمحافظات المحررة..مستعرضاً ما تم انجازه خلال العام المنصرم.

واوضح الوزير العوج، ان الوزارة تسير بعملية الدفع بتقنية المعلومات الالكترونية، بخطى متسارعة وستصل قريباً إلى ما يلبي احتياجات المواطن وستعمل بكل ماتملك من الامكانيات المتاحة لتحقيق مثل هذه المشاريع الطموحة..لافتاً الى التواصل مع عدد من الشركات الاستشارية الدولية لوضع حلول تكنولوجيا سريعة تتماشى مع الوضع الراهن وكذا تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في دعم البنية التحتية في هذا الجانب والمساهمة في استقرار وتحسين خدمة الاتصالات في المحافظات المحررة.

واكد وزير الاتصالات، على أهمية اللقاء في تفعيل مؤشرات قياس الأداء والشفافية والمراقبة والتقييم المستمر للأنشطة والخدمات لتحديد مكامن القوة والضعف في البرامج والخطط المرسومة والمنفذة، واستخدام الموارد البشرية بكفاءة عالية بما يكفل من تطوير عمل المؤسسة وفروعها وتفعيل المبيعات والتسويق وتوفير خدمة الاتصالات في عموم المناطق المحررة.

من جانبهما اكدا وكيل اول محافظة عدن محمد نصر شاذلي والوكيل المساعد بالوزارة رغيد السعيد، اهمية اللقاء لقيادات المؤسسة،كونه يساهم في وضع خطة عمل المؤسسة للعام القادم وتحديد الاحتياجات ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي رافقت المراحل السابقة للارتقاء بمستوى الاتصالات وخدمة الانترنت التي اصبحت من الالويات الاساسية في المعاملات اليومية للمواطنين.

وأثريت جلسة اليوم الاول من اللقاء، بالعديد من المداخلات والمقترحات الرامية إلى تطوير الأداء وتحقيق الأهداف التي تلبي طموحات وتطلعات النهوض بأداء وخدمات الاتصالات التي تقدمها المؤسسة للجمهور.