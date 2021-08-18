وزير الاعلام ومحافظ مأرب يتفقدان مستوى الانجاز في إعادة تأهيل وتأثيث فندق بلقيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، سير العمل في إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث فندق بلقيس مأرب باعتباره من البنى التحتية الهامة لتنشيط القطاع السياحي في المحافظة وهو اول فندق شيد في المحافظة بدرجة خمسة نجوم ولعب دوراً خلال العقود الماضية في تقديم خدماته للسياح والزائرين للمحافظة.



وخلال الزيارة، طاف الوزير الارياني والمحافظ العرادة بأرجاء الفندق، واطلعا من خلال المتعهد للفندق عبدالكريم بن حيدر، على مستوى الانجاز في اعادة الترميم والتأهيل والتأثيث التي بلغت اكثر من 95 في المائة، والمواصفات الفنية الفندقية للتأهيل والتأثيث.

وشدد الارياني والعرادة، على اهمية اعادة هذا الفندق الى مستواه الاول بعد الانشاء والالتزام بالمواصفات العالية في الترميم والتأثيث واهتمام بالمرافق الملحة بالفندق من مسابح ومطعم وخدمات فندقية اخرى الى جانب الاهتمام بالفناء الخارجي للفندق واعادة تأهيل وتنظيم الحدائق الخاصة به بما يعكس الراحة النفسية للنزلاء والرضا عن الخدمات التي سيقدمها.

واشار الوزير الارياني والمحافظ العرادة، الى المكانة المتميزة التي ما يزال يحتلها فندق بلقيس بالمحافظة باعتباره اول فندق في المحافظة والوحيد بدرجة خمسة نجوم، الى جانب رمزيته في عقول وذاكرة السياح من العرب والاجانب الذين زاروا المحافظة خلال العقود الماضية كواحد من المعالم السياحية للمحافظة.