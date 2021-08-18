وزارة الصحة تنظم ورشة عمل تقييمية نصف سنوية لمراكز العزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة العمل التقييمية النصف سنوية لمراكز العزل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وتقف الورشة على مدى يومين، بمشاركة 60 كادراً صحياً من مدراء مكاتب الصحة ومسؤولي مراكز العزل بالمحافظات، أمام خمسة محاور رئيسية متصلة بإدارة الحالة والامداد اللوجستي، والتجهيزات، والكادر الطبي وحوافزه المالية، والموازنات التشغيلية، ومحور الاستدامة المفضي لتحويل مراكز العزل الى مراكز حميات.

واكد كلاً من وكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد- 19) الدكتور علي الوليدي، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، على أهمية الورشة في صياغة مخرجات واقعية تعمل على تعزيز عمل مراكز العزل ومعالجة أوجه القصور فيها بما يمكنها من رفع كفاءة اداءها والاستعداد لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وقدم مدير عام ادارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز، عرضاً تعريفياً لموجهات الورشة المتضمنة الوضع الوبائي الراهن لوباء كورونا عالمياً، وحجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي باليمن وتجهيزات ألمراكز والكادر البشري.