إب..قيادي حوثي نافذ يستولي على مشروع مياه في جبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم مكتب حقوق الإنسان بمحافظة إب، وسط اليمن، قيادي نافذ في مليشيا الحوثي الانقلابية، بالاستيلاء على مشروع مياه واستغلاله لصالحه الشخصي.



وقال المكتب في منشور على حسابه في الفيسبوك رصده "يمن شباب نت"، الثلاثاء، إن القيادي الحوثي المُعيّن مديراً لفرع مصلحة الجوازات بالمحافظة، أنور المتوكل، استولى على مشروع مياه منطقة "وراف" بمديرية جبله (جنوب غرب)، ويرفض تسليمه للهيئة الإدارية المشكلة من الأهالي رغم التوجيهات من جهات الاختصاص.



ونقل المكتب (حكومي تابع للشرعية)، عن مصادر محلية، القول أن المتوكل يعمل على استغلال مشروع مياه "وراف" لصالحه الشخصي، وحرمان آلاف المواطنين من الاستفادة منه، ضارباً بالتوجيهات ومطالبات الأهالي عرض الحائط، مستغلا منصبه وموقعه القيادي في المليشيا الانقلابية.



وأسرة المتوكل إحدى الأسر المتنفذة داخل محافظة إب ومديرية جبلة على وجه الخصوص، ومن بعد انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014م، تم تعيين عدد كبير من أفرادها في مواقع رفيعة في مؤسسات الدولة بصنعاء وإب.

