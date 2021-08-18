البحسني يضع حجر الأساس لمشروع مبنى اذاعة سيئون واستديو قناة حضرموت الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، حجر الأساس لمشروع مبنى اذاعة سيئون واستديو قناة حضرموت الفضائية.



وتعرف المحافظ البحسني والوكيل الكثيري، من مدير عام الاذاعة هدار الهدار حول مكونات المشروع الواقع على مساحة 880 متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي يحتوي على مكاتب ادارية، ودور آخر يضم استديوهين للاذاعة وقناة حضرموت الفضائية.

وفي سياق متصل، زار محافظ حضرموت مقر اذاعة سيئون وتعرف على ما تشمله الخارطة البرامجية للاذاعة من فقرات توعوية في مجالات الصحة والتربية والزراعة والسياحة والرياضة باعتبارها من الأنشطة التي تعكس الوظيفة الأساسية لمنطقة وادي حضرموت التي تزخر بالعديد من المقومات الحيوية في تلك المجالات.

وتحدث المحافظ البحسني في لقاء خاص ومباشر عبر أثير الاذاعة، عن جهود السلطة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية ، وتدخلاتها في المشاريع التنموية والخدمية.

حضر وضع حجر الأساس مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني ومدير عام مكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في سيئون عبدالباسط باصويطين، ونائب المدير العام للإدارة الهندسية بوادي حضرموت المهندس خميس سعدان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.