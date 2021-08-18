وزير الاوقاف يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة إجراءات موسم العمرة لهذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، اليوم، بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، لقاءاً موسعاً لقيادتي الحج والعمرة في القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بإجراءات موسم العمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ .



وتطرق اللقاء بحضور وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، ورئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة حسين الخولاني، الى القضايا المتعلقة بإجراءات موسم العمرة للعام ١٤٤٣هـ، وتسهيل نقل المعتمرين اليمنيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر المنفذين الجوي والبري، ومتابعة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بما يحفظ للمعتمرين سلامتهم، وأمنهم، وفق الترتيبات والإجراءات الصحية والاحترازية.

واشار الوزير شبيبة، الى ان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أكد له بأن وزارة الصحة تستعد لاستقبال كمية كبيرة من اللقاحات ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين..مؤكداً أن المعتمرين وضيوف الرحمن سيحضون باهتمام ومتابعة خاصة.

وفي اللقاء تم الوقوف على أهم الملاحظات التي طُرحت من قبل المشاركين في الاجتماع لتفعيل العمرة ووضع الحلول المناسبة لها.