مرجعية حلف قبائل حضرموت تصدر عددا من التعيينات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقر اجتماع عقد اليوم بمقر مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء إصدار عددا من التعيينات التي تصب في مصلحة سير عمل المرجعية وتحسين أدائها ، حيث أقر المجتمعون من أعضاء الرئاسة والأمانة العامة للمرجعية مايلي:



1) تشكيل مجلس استشاري للمرجعية يتم تحديد أعضاءه لاحقا.

2)الاتفاق على أن يكون رئيس المرجعية الشيخ عبدالله صالح الكثيري رئيسا للمجلس الاستشاري.

3)تعيين المقدم عدنان محمد بن شملان التميمي نائبا لرئيس المجلس الاستشاري.

4)تعيين الأستاذ لبيب كرامه باجري رئيسا للدائرة الإعلامية للمرجعية.

5)إقرار تعديل مسمى الدائرة الاجتماعية إلى مسمى هيئة الصلح والتحكيم .

على أن يعمل بما ورد أعلاه من تاريخه ويلغى أي قرار سابق لذلك.