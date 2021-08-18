البحسني يؤكد أهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كافة الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية فيها والعمل على تطويرها، في ظل ظروف الحرب والحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بالوطن.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني، الثلاثاء بمدينة سيئون، بمشائخ وعقلاء قبيلة آل جابر، وبحضور عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، واشاد المحافظ بدورهم الفاعل في حماية الشركات النفطية وحفظ ممتلكاتها من النهب من التنظيمات الارهابية، والمساعي لحفظ الأمن والاستقرار.

وتطرق المحافظ إلى مكانة حضرموت، نظير ما شهدته من أعمال تنموية واستقرار أوضاعها الأمنية، مستعرضاً الزيارات الأخيرة التي حظيت بها المحافظة لعدد من القيادات في الحكومة، وممثلة دول الاتحاد الأوروبي وزيرة خارجية السويد، وإجماعهم وإشادتهم بما تحقق من منجز كبير للمحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية.

ونوه محافظ حضرموت بأهمية القبائل في المحافظة، لافتاً بضرورة دورهم وإشراكهم في كافة المجالات، وحاثاً على ترك الخلافات الداخلية، وإسناد جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، للحفاظ على مكانة حضرموت التي مثّلت انموذجاً من بين محافظات الجمهورية