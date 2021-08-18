الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة تدشن الدورة التدريبية "TOT" لعدد من موظفيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة الدورة التدريبية "TOT" لعدد 12 موظف من كوادرها في مجال الإرشاد السمكي، ضمن حملة أهمية الحفاظ على الثروة السمكية والأحياء البحرية التي دشنها معالي محافظ المحافظة الأستاذ محمدعلي ياسر في 29 يوليو الماضي.



وأشار مدير عام التخطيط بالهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة بأن عملية تدريب وتأهيل الكادر تأتي ضمن أولويات الهيئة لتطوير ورفع مستوى وقدرات الكادر وتمكينهم للقيام بالحملات التوعوية للصيادين ونشر الوعي بأهمية كيفية الحفاظ على الثروة السمكية والأحياء البحرية.

من جانبه أشاد مدرب الدورة الخبير الإستشاري الأستاذ أحمد باغويطة بالجهود التي تبذلها الهيئة من أجل الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها بإقامة مثل هذه الدورات التدريبية المهمة في مجال الإرشاد السمكي لتأهيل كوادرها.. متمنيًا من المشاركين الإستفادة القصوى من الدورة.

كما إن منظمة براجما ستقيم دورات توعوية لعدد 80 صياد وعامل في قطاع الثروة السمكية من أجل مساعدة الهيئة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية والحفاظ على جودة المنتج