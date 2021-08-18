القائم بأعمال مدير عام سيحوت يدشن العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اليوم، العام الدراسي الجديد 2021 _ 2022م، وذلك في مدرستي عبدربه، والشهداء للتعليم الأساسي، بمعيّة مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عمرين محمد بن حيمد.



و أشاد الشيخ الزويدي بمستوى الحضور الطلابي، والإنضباط الوظيفي للإدارة المدرسية وهيئة التدريس في كلتا المدرستين، مثمناً الجهود التي يبذلها مكتب التربية والتعليم بالمديرية في سبيل الإرتقاء بالتعليم وتحسين جودة مخرجاته.

وشدّد الشيخ الزويدي أثناء لقائه بالإدارة المدرسية على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل في القطاع التعليمي، مؤكداً على أولوية التعليم لدى السلطة المحلية بالمديرية، و بأن السلطة لن تذخر جهدا لدعم هذا القطاع، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة التي من شأنها استمرار العملية التعليمية.

ومن جانبه رحب مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عمرين محمد بن حيمد، بالشيخ محمد أحمد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، ومرافقيه، وذلك أثناء زيارته لمدرستي عبدربه و الشهداء للتعليم الأساسي.

كما مثمن بن حيمد الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية، من خلال تسهيل أعمال المكتب، والعمل على إيجاد كافة الحلول المناسبة لجميع المشكلات والصعاب التي تواجه إدارة مكتب التربية بالمديرية، والمتابعة الحثيثة لدى الجهات المعنية بالمحافظة في سبيل توفير الاحتياجات التعليمية اللازمة.

رافق القائم بأعمال مدير عام سيحوت في زيارته لمدرستي عبدربه و الشهداء، كلاً من القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عمرين محمد بن حيمد، ومدير مركز الإنزال السمكي الشيخ سالم أحمد علوش الزويدي.