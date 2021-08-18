أطباء بلاحدود تخطط لتوسيع خدماتها الطبية في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة أطباء بلاحدود الدولية، إنها تخطط لتوسيع خدماتها الطبية في محافظة تعز (وسط البلاد).



وأضافت في تغريدة على تويتر: "تُقيم أطباء بلاحدود إمكانية توسيع نطاق خدماتها الطبية في تعز لتسهيل وصول السكان إلى الرعاية الصحية".



ونقلت عن إيميليو ألباسيتي منسق المنظمة في تعز قوله: "نحن ملتزمون بتلبية أشد الاحتياجات الطبية إلحاحاً في مدينة تعز".



يأتي ذلك في ظل ارتفاع الاحتياج للخدمات الصحية في المحافظة المحاصرة من مليشيا الحوثي منذ أكثر من ست سنوات، وتفشي عدد من الأوبئة والحميات وسط تدهور المنظومة الصحية بفعل الحرب.



وتقدم المنظمة خدماتها في أكثر من مرفق صحي في مركز المحافظة وبعض المديريات.

