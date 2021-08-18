للمرة الثالثة على التوالي.. خروج خدمة الإنترنت عن عدد من المحافظات بسبب انقطاع كابل ألياف ضوئية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

تسبب انقطاع كابل ألياف ضوئية في خروج خدمة الإنترنت الأرضي عن الخدمة في العديد من المحافظات والمناطق الشرقية للبلاد.



وقال مصدر في مكتب الاتصالات بساحل حضرموت إن "قطع في كابل الألياف الضوئية بين منطقتي العليب ووادي ساه يخرج خدمة الانترنت الأرضي عن الخدمة في مناطق وادي حضرموت ومحافظات مارب والجوف".

وأشار المصدر الى أن الفريق خرج الليلة الماضية لإصلاح الانقطاع الحاصل في المنطقة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري أغسطس التي ينقطع فيها كابل الألياف الضوئية وتخرج مناطق واسعة من شرق اليمن عن خدمتي الإنترنت والإتصالات.