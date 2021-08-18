شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باصرة يعلن انتهاء أزمة العالقين اليمنيين في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة أنه بعد متابعة أعضاء مجلس النواب حول قضية العالقين اليمنيين بالهند تم التوصل إلى حلول لانتهاء الأزمة واحتوائها.



كما أوضح باصرة بأن هناك متابعات من الحكومة المصرية بشأن السماح لرحلات اليمنية ان تصل للقاهرة من مطار الريان، والسعي مع الحكومة لفتح الأجواء لكل الطيران ولايجاد التنافس في السعر وكذا تقديم خدمات.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب ان هناك متابعات تجرى لتعديل أسعار طيران اليمنية إلى جمهورية مصر العربية لتصبح بالريال اليمني بدلا من الدولار.