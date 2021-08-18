عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهداف حوثي لمزارع ومساكن المواطنين

الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، استهداف الأعيان المدنية في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، غربي اليمن، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر الميليشيات استهدفت بصورة كثيفة وعشوائية، مزارع ومساكن المواطنين والمارة في الطرقات في مناطق مختلفة من مديرية حيس.

وأفادت، أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية قامت بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات صوب منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا، بالتزامن مع انتهاكات مماثلة للميليشيات طالت بلدَتيّ الفازة الساحلية والجبلية التابعتان لذات المديرية.

وأوضحت المصادر أن حالة من الخوف والرعب سادت في صفوف المدنيين، جراء الخروقات والانتهاكات الحوثية المتواصلة للهدنة الأممية، والتي دأبت الميليشيات على القيام بها، ضاربة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

يأتي ذلك غداة إخماد القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، تحركات ومصادر نيران للميليشيات الحوثية شرق وجنوب مدينة الحديدة، عقب خروقات جديدة لوقف اطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن حالة من الخوف والرعب سادت في صفوف المدنيين، جراء الخروقات والانتهاكات الحوثية المتواصلة للهدنة الأممية، والتي دأبت الميليشيات على القيام بها، ضاربة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

يأتي ذلك غداة إخماد القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، تحركات ومصادر نيران للميليشيات الحوثية شرق وجنوب مدينة الحديدة، عقب خروقات جديدة لوقف اطلاق النار.