مدير شرطة تعز يبحث مع مسؤول أممي الترتيبات الأمنية لافتتاح مكتب للأمن والسلامة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث مدير شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، الثلاثاء، مع مسؤول في الأمم المتحدة الترتيبات الأمنية لافتتاح مكتب للأمن والسلامة في المدينة جنوب غربي اليمن.



وفقا لمركز الأعلام الأمني، فإن الاكحلي التقى منسق مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة كامل الرمضاني ومساعد الأمن والسلامة فارس نشوان، لمناقشة الوضع الأمني وسبل تعزيز دور الأمن في تأمين عمل المنظمات الدولية وتوفير الأماكن الملائمة لبعثاتها والعاملين فيها.



كما جرى خلال اللقاء الحديث عن الترتيبات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لافتتاح مكتب للأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في مدينة تعز.



وأكد الأكحلي أن الأجهزة الأمنية عملت بالتنسيق مع السلطة المحلية على توفير الأماكن الآمنة والمناسبة لعمل المنظمات الدولية.



كما أكد أن شرطة تعز اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة والتي تسهم في حماية عمل المنظمات الدولية وتساعدها على القيام بأنشطتها الخدمية والإنسانية في المحافظة.



من جانبه ثمن المسؤول الأممي الإجراءات التي اتخذتها إدارة شرطة محافظة تعز والمتمثلة في تأمين عمل المنظمات الدولية بما يضمن قيام المنظمات والبعثات الدولية بكافة الأنشطة وتقديم كامل الخدمات لأبناء المحافظة.



وأشاد بالجهود الأمنية والتي لمسها خلال زيارته لمدينة تعز، مؤكدا أنه سُعد كثيرا بما شاهده من وجود عمل دؤوب في مؤسسات الدولة وتفعيلها وانضباط الموظفين وتواجدهم في مكاتبهم وخصوصا الانضباط الوظيفي في إدارة الشرطة.



كما أشاد بالنجاحات التي تحققت بعد اطلاعه على احصائيات ضبط القضايا خلال النصف الأول من العام الحالي وإحصائية شهر يوليو من العام نفسه حيث وصلت نسبة ضبط الجريمة إلى 93% الأمر الذي غير كثيرا من انطباعاته عن مدينة تعز والمناطق المحررة في المحافظة.

