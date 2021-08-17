وزير الداخلية يبحث مع سفير هولندا التعاون الأمني بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفير هولندا لدى اليمن بيتر ديريك هوف التعاون بين البلدين في المجال الأمني ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.



ونوه الوزير بالمشاريع المقدمة من هولندا في قطاع المياه والطرق وبناء مدرسة الشرطة النسائية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى الأوضاع التي تعيشها اليمن جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وما ترتكبه من جرائم بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وابتزازها لهم وفرض لغة القوة والسلاح وتكتيم الأفواه وتجنيد الأطفال لخدمة أهدافها الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.

من جانبه اكد السفير الهولندي استمرار وقوف بلاده إلى جانب اليمن والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتقدم الدعم اللازم للشعب اليمني.