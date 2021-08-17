الرئيس هادي يعزي بوفاة الشيخ علي الأجدعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي حمد بن مشطر الأجدعي، عقب حياة حافلة بالعطاء والتضحيات في سبيل الوطن بجبهات الشرف والعزة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية الإيرانية.



ونوه الرئيس في برقية العزاء، بمسيرة النضال الوطني للفقيد وتميزها بمحطات مشرفة جسدتها المواقف البطولية الخالدة التي سطرها فقيد الوطن من خلال سيره مقداما على خطى من سبقوه شهداء عائلته ومنتسبي القبائل الشرفاء والجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الحرية والكرامة ضد المليشيا الحوثية.

وعبر عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة الفقيد ورفاقه وقبائل الجدعان في مأرب بمصابهم الأليم، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.