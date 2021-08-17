نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ المناضل علي حمد الأجدعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ البطل علي حمد بن مشطر الأجدعي بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والنضال في جبهات الحرية والكرامة ضد مليشيات الإرهاب والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والبطولية وتضحياته الخالدة وعائلته وقبيلته التي سطروها في جبهات وميادين الحرية في مقارعة مليشيا الحوثي الانقلابية دفعاً عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وقال نائب الرئيس "إن المناضل علي الأجدعي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل الوطن، ملتحقاً بخمسة من أبنائه الشهداء الأبطال الذين سبقوه في درب الشهادة مع كوكبة من شهداء وأبطال القبائل والجيش الوطني والمقاومة في معركة الحرية والكرامة".

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد البطل ومحبيه وكافة قبائل الجدعان ومأرب عامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.