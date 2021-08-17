مناقشة الترتيبات الأمنية لافتتاح مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، اليوم، مع منسق مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة كامل الرمضاني ومساعد الأمن والسلامة بمكتب المنظمة فارس نشوان، الترتيبات الأمنية لافتتاح فرع للمكتب الأممي في مدينة تعز.



وتطرق اللقاء إلى الوضع الأمني في مدينة تعز، وسُبل تعزيز دور الأمن في تأمين عمل المنظمات الدولية في تعز وتوفير الأماكن الملائمة لبعثات المنظمات والعاملين فيها.

وأكد العميد الأكحلي، قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع السلطة المحلية بتوفير الأماكن الآمنة والمناسبة لعمل المنظمات الدولية، وأن شرطة تعز اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والإحترازية اللازمة والتي تسهم في حماية عمل المنظمات الدولية وتساعدها على القيام بأنشطتها الخدمية والإنسانية.

من جانبه ثمن المسؤول الأممي، الإجراءات التي اتخذتها إدارة شرطة تعز والمتمثلة في تأمين عمل المنظمات الدولية بما يضمن قيامها بكافة الأنشطة وتقديم الخدمات لأبناء تعز .. مشيدا بالجهود الأمنية المبذولة في ضبط الجريمة بنسبة 93%، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان لتعزيز الأمن والاستقرار في مدينة تعز.