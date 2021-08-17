رئيس مجلس الشورى يلتقي سفير سريلانكا لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مع سفير جمهورية سريلانكا لدى اليمن أمير أجود بن عمر لبي، مستجدات الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات الحل الثلاث المتفق عليها وسُبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.



وأكد الدكتور بن دغر، على متانة وقوة علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين .. منوها بجهود السفير السريلانكي من أجل تنميتها وتطويرها.

وأشار إلى أن السلام العادل هو هدف الشرعية وكل القوى الوطنية، كما أنه هدف التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، رغم العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي لإفشال الجهود الأممية والدولية تنفيذاً لأجندات داعميها في طهران.

من جانبه أكد السفير السريلانكي، موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقراره اليمن .. منوهاً بأن بلاده تتابع باهتمام ما يجري في هذا البلد الصديق وستظل داعماً حقيقياً للسلام في اليمن، وللحكومة الشرعية وبما يحقق للشعب اليمني تطلعاته نحو يمن موحد وآمن ومستقر.