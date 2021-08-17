وكيل وزارة الصحة تطلع على عدد من المنشآت الصحية في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلعت الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، اليوم، على عدد من المرافق والمؤسسات الصحية بمحافظة أبين.



وتعرفت الدكتورة السباعي، على الخدمات المقدمة في أقسام الطوارئ ومركز العزل بمستشفى الرازي وزنجبار ومركز الطوارئ التوليدية والصحة الإنجابية في زنجبار، واستمعت إلى شرح من الدكتور حسين السقاف مدير عام مستشفى الرازي، وعبدالقادر بالجميل مدير مكتب الصحة في زنجبار والدكتوره سيله عوض، حول مستوى ونوعية الخدمات والصعوباب التي تواجه سير العمل.

كما قامت المؤسسة الطبية الميدانية fmf التي تنفذ مشاريع الطوارئ التوليدية في أبين بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتزويد مركز العزل وعدد من المرافق بمواد السلامة المهنية.

رافقها الدكتورة بشرى سعيد مدير عام الصحة الإنجابية في أبين والدكتورة شهد الخينه من المؤسسة الطبية الميدانية.