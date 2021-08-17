جمعية الصرافين تعلن إيقاف شركة الحجي للصرافة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت جمعية الصرافين بعدن، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/ آب 2021م، إيقاف التعامل مع شركة الحجي للصرافة.



ودعت جمعية الصرافين في تعميم، اليوم الثلاثاء، كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، في عدن والمناطق المحررة، إيقاف التعامل مع شركة الحجي الصرافة.

ولفتت إلى أن التعميم جاء بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني بعدن التي قضت بإيقاف التعامل مع الشركة.

يأتي ذلك بعد أيام من سماح البنك لعدد من الشركات والمنشآت المصرفية استئناف أعمالها التي كانت قد أوقفتها على خلفية مخالفات.

هذا وتعاني العملة الوطنية من عدم الاستقرار لأكثر من عام، زادت حدة ذلك خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني والتسبب باندلاع موجات غضب شعبية في أكثر من محافظة.