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حلف قبائل حضرموت يدعو إلى إنهاء الانفلات الأمني ووضع حد لمعاناة المواطنين

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اليمن العربي ـ المكلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ المكلا

دعت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، الرئاسة والحكومة إلى إنهاء الانفلات الأمني ووضع حد لمعاناة المواطنين جراء ارتفاعات الأسعار وغلاء المعيشة.

 

وشدد رئيس المرجعية الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري، في اجتماع للمرجعية بمدينة سيئون، على ضرورة بذل المزيد الجهود لتوحيد الكيانات الحضرمية والمطالبة بصوت حضرمي واحد يحقق لحضرموت حقوقها المهضومة كاملة غير منقوصة.

 

هذا وتشهد بعض مديريات وادي حضرموت انفلات أمني منذ سنوات، وسط مطالبات من الأحزاب والمكونات المجمعية والقبلية، للحكومة بضرورة إنهاء الاضطرابات الأمنية بتفعيل الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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