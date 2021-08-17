شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلف قبائل حضرموت يدعو إلى إنهاء الانفلات الأمني ووضع حد لمعاناة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ المكلا

دعت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، الرئاسة والحكومة إلى إنهاء الانفلات الأمني ووضع حد لمعاناة المواطنين جراء ارتفاعات الأسعار وغلاء المعيشة.



وشدد رئيس المرجعية الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري، في اجتماع للمرجعية بمدينة سيئون، على ضرورة بذل المزيد الجهود لتوحيد الكيانات الحضرمية والمطالبة بصوت حضرمي واحد يحقق لحضرموت حقوقها المهضومة كاملة غير منقوصة.

هذا وتشهد بعض مديريات وادي حضرموت انفلات أمني منذ سنوات، وسط مطالبات من الأحزاب والمكونات المجمعية والقبلية، للحكومة بضرورة إنهاء الاضطرابات الأمنية بتفعيل الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها