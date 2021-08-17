وزارة الصحة: اليمن دخلت في الموجة الثالثة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ذكر وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح،، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت خلال الأيام الماضية.



وأضاف في لقاء مع التلفزيون الرسمي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل ملحوظ حيث تبلغ الإصابات المرصودة مخبريا إلى عشرين حالة يوميا.

ولفت إلى أن هذا العدد لا يمثل سوى ١٠% فقط من الحالات الموجودة في المجتمع.

وتابع أن وزارة الصحة وجهت مراكز العزل بالمحافظات المحررة برفع جاهزيتها والاستعداد بأقصى طاقتها لاي موجة انتشار للوباء قد تطال المواطنين.

وحث المواطنين المؤسسات الرسمية والمدنية على للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والمقرة من اللجنة العليا للطوارئ