اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزارة الصحة: اليمن دخلت في الموجة الثالثة من فيروس كورونا

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة: اليمن دخلت في الموجة الثالثة من فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ذكر وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح،، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت خلال الأيام الماضية.

 

وأضاف في لقاء مع التلفزيون الرسمي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل ملحوظ حيث تبلغ الإصابات المرصودة مخبريا إلى عشرين حالة يوميا.

 

ولفت إلى أن هذا العدد لا يمثل سوى ١٠% فقط من الحالات الموجودة في المجتمع.

 

وتابع أن وزارة الصحة وجهت مراكز العزل بالمحافظات المحررة برفع جاهزيتها والاستعداد بأقصى طاقتها لاي موجة انتشار للوباء قد تطال المواطنين.

 

وحث المواطنين المؤسسات الرسمية والمدنية على للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والمقرة من اللجنة العليا للطوارئ

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا