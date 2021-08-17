الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة ويحذر المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد في اليمن، باستمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة تصاحبها الرياح الهابطة الشديدة على المحافظات الجبلية وأجزاء من السواحل خلال ال24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في تقريره عن الحالة الجوية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعدة شمالاً .

ولفت إلى أن الأمطار ستهطل أكثر غزارة على محافظات “تعز – إب – ذمار – ريمة – المحويت وحجة”، وستهطل متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وذكر المركز أنه من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية وأجزاء من مرتفعات وهضاب محافظات “البيضاء – الضالع – شبوة – أبين وحضرموت” فيما يستمر نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في الأودية وممرات السيولأثناء وبعد هطول الأمطار، وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة .

ونبه سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لغزارة الأمطار وتشكل الضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.

وحذر الصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج