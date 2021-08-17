صندوق صيانة الطرق يزيل الكثبان الرملية في الطريق الساحلي بين شبوة وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يبذل صندوق صيانة الطرق بمحافظة شبوة، حاليا، جهودا لإزالة الكثبان الرملية المتكدسة في مقاطع متفرقة من جسم الطريق الساحلي الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت.



واطلع وكيل محافظة شبوة عبدالقوي لمروق، على أعمال إزالة الكثبان الرملية .. مشيدا بجهود صندوق صيانة الطرق .. موجها بضرورة إيجاد وحدة شق ثابتة في المناطق الساحلية التي تتعرض لموجات الرمال المتحركة نتيجة هبوب الرياح الموسمية القوية كل ثلاثة أشهر، والتسبب بمعاناة لمستخدمي الطريق .. داعيا إلى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المقطع الواقع ما بين عرقة في شبوة وأحور في أبين، والمتعثر منذ سنوات.