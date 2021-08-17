تيم ليندركينج: مستقبل اليمن في أيدي اليمنيين بما في ذلك الشتات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

واصل المبعوث الاميركي تيم ليندركينج لقاءاته في ولاية ميشغان مع اليمنيين الاميركيين، للاستماع الى اهتماماتهم، وفرص احلال السلام في بلدهم الام.



وفي مائدة مستديرة، وجلسات منفصلة، "شدد اليمنيون من مختلف أنحاء العالم على أهمية عودة الحكومة إلى عدن ومعالجة المخاوف الآنية".

و وأضافوا: "نريد السلام، والوحدة.. نريدهما الآن"، وفق بلاغات مقتضبة.

وأكد الوسيط الاميركي، اهمية "دمج اهتمامات وأولويات المجتمع اليمني الأمريكي واستكشاف الفرص من اجل تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في البلاد.

وتابع: مستقبل اليمن في أيدي اليمنيين بما في ذلك الشتات.

وفي تغريدة منفصلة عقب لقاء الإعلامية والمتخصصة في العلاقات الدولية فاطمة واصل، ليندركينج قائلا: "اليمن مجزأ. هل يمكننا إصلاحه؟ نعم نستطيع! من خلال حكومة في الداخل