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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في اليمن عن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (39) حالة إصابة مؤكدة في عدن وحضرموت ولحج ومأرب وتعز وأبين، إضافة إلى تسجيل 17 حالة شفاء في مأرب وعدن.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل حالتي وفاة من عدن، فيما تم إجراء (4016) فحص اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (7347) منها (1407) وفاة و(4543) تعافي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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