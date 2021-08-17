شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في اليمن عن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (39) حالة إصابة مؤكدة في عدن وحضرموت ولحج ومأرب وتعز وأبين، إضافة إلى تسجيل 17 حالة شفاء في مأرب وعدن.



وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل حالتي وفاة من عدن، فيما تم إجراء (4016) فحص اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (7347) منها (1407) وفاة و(4543) تعافي