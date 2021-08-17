الاتصالات توضح أسباب انقطاع الإنترنت عن مأرب والجوف وأجزاء من حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أدى انقطاع كابل الألياف الضوئية في حضرموت، مساء (الإثنين-الثلاثاء) إلى خروج خدمة الانترنت الأرضي عن الخدمة في العديد من المناطق الشرقية للبلاد.



وذكر مصدر في مكتب الاتصالات بساحل حضرموت أن "قطع في كابل الألياف الضوئية بين منطقتي العليب ووادي ساه يخرج خدمة الانترنت الأرضي عن الخدمة في مناطق وادي حضرموت ومحافظات مارب والجوف".

ولفت المصدر الى أن الفريق خرج الليلة الماضية لإصلاح الانقطاع الحاصل في المنطقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك قال المهندس "عمر سميكان" إن "قطع الأمس بين ساه والعليب سببه مقاول الطرقات والذي قطعه من قبل في السابع من الشهر الجاري".

وتابع "سميكان" في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" "المشكلة في مؤسستنا التي لا تتعامل بحزم مع كل من يقطع كابلاتها لو تحملهم تكاليف الانقطاع لما تساهلوا في قطع الكابلات"

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري (أغسطس)، التي ينقطع فيها كابل الألياف الضوئية ويخرج مناطق واسعة من شرق اليمن عن خدمتي الإنترنت والاتصالات