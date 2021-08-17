الارياني ورئيس الأركان يزوران الخطوط الأمامية في المنطقة الثالثة بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزير، بزيارة إلى الخطوط الأمامية لجبهة حويشان بالمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة الجوف.



وفي الزيارة التي رافقهما فيها مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق، وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء عمر سجاف، اطلع الارياني على أحوال المقاتلين في الجبهة، والمنطقة الثالثة عموماً، مشيداً بالملاحم التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتحرير العديد من المواقع، من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

وأكد الارياني أن الجيش سيحقق لليمنيين نصرهم الكبير على مخلفات الكهنوت الإمامي العنصري، ويستعيد الدولة، ويرفع عن كاهل أبناء الشعب جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحيا الوزير ابطال الجيش الوطني الذين يذودون عن الجمهورية وحرية وكرامة الشعب، ناقلاً لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن يوم الخلاص من مليشيات الحوثي الانقلابية أقترب، وأن تضحيات الأبطال ستثمر انتصاراً وشموخاً يمانياً.

وقال "إن الشعب اليمني يعقد أماله على أبطال الجيش والمقاومة في حماية المكتسبات الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية، والحفاظ على الهوية الوطنية".. مشيرا الى أن مليشيات الحوثي تشكل خطرا وجوديا على حاضر اليمن ومستقبله إذ لا يقل خطرها عن تنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين، وأن الشعب اليمني يتوق للحظة الخلاص.

وثمن الارياني دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لليمن حكومة وشعب وجيش في معركة استعادة الدولة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا الدعم أفشل مشروع إيران التدميري في اليمن.

بدوره أوضح رئيس هيئة الأركان أن الجيش الوطني على كامل الجاهزية، للقيام بالمسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقه في تخليص اليمن من الشرذمة العنصرية وأن العمليات العسكرية ضد المليشيات التابعة لإيران تسير وفقاً للخطط المرسومة وأن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تحقق تقدمات متتالية في مختلف الجبهات والميادين.

وأشاد بالإسناد الفاعل والمباشر من طيران تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش الوطني خلال المعركة وإلحاق خسائر كبيرة في مليشيات الحوثي الانقلابية في العتاد والأرواح.