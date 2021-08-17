رئيس الوزراء: اولويتنا القصوى تخفيف معاناة المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان أولوية الحكومة القصوى وبتوجيهات من رئيس الجمهورية هو تخفيف معاناة المواطنين جراء التحديات الاقتصادية الراهنة وتراجع سعر العملة الوطنية والعمل على مواصلة تنفيذ اتفاق الرياض، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.



وشدد رئيس الوزراء، لدى استقباله اليوم القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي، على ضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية.. معربا عن ثقته بقيام الأصدقاء الامريكان بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على الدعم العاجل للحكومة اليمنية للقيام بدورها في الجوانب الاقتصادية والخدمية، والضغط باتجاه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، واحلال السلام في اليمن.

واستعرض اللقاء اليات التنسيق المشترك لحشد الدعم الدولي للحكومة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، والخطط الحكومية المعدة لذلك، إضافة الى مستجدات الأوضاع مع استمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي ورفض كل الحلول السياسية ووجهات النظر حول الوسائل الممكن استخدامها للضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في طهران.

وثمن الدكتور معين عبدالملك، الموقف الأمريكي الثابت والمساند للحكومة والشرعية والشعب اليمني، وجهودها الحريصة على إحلال السلام واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وما يبذله الاشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود حثيثة في هذا الجانب.. مؤكدا على تكاتف الجهود الدولية الموحدة تجاه ما يجري في اليمن لدعم الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام بموجب مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، مشيرا الى خطورة المشروع الإيراني عبر وكلائها من مليشيا الحوثي على امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم والملاحة الدولية.

بدورها جددت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية والشرعية.. مؤكدة الحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية وحث المجتمع الدولي والمانحين على ذلك.. مشيرة الى أهمية عودة الحكومة الى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.