رئيس الوزراء يهنئ نظيره المجري بالعيد الوطني

وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لنظيره والحكومة والشعب المجري الصديق بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية المجر التطور والازدهار.. مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء في جمهورية المجر فيكتور اوربان، بمناسبة احتفالات الشعب المجري الصديق بذكرى العيد الوطني.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012