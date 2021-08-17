شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يهنئ نظيره المجري بالعيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء في جمهورية المجر فيكتور اوربان، بمناسبة احتفالات الشعب المجري الصديق بذكرى العيد الوطني.
وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لنظيره والحكومة والشعب المجري الصديق بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية المجر التطور والازدهار.. مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.