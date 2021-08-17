أمين محلي أبين يدشن العام الدراسي للتعليم الأساسي في خنفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، العام الدراسي الجديد للتعليم الأساسي 2021 - 2022م، في عدد من مدارس مديرية خنفر.



وحث الحامد، الطلاب على المثابرة والاهتمام بالتحصيل العلمي وتحقيق النجاحات الدراسية .. داعيا أولياء الأمور إلى دعم تعليم أبنائهم، باعتبار التعليم هو أساس نهوض ورقي المجتمعات.

كما التقى أمين عام محلي أبين مهدي الحامد، ومعه مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري، الإدارات المدرسية، وشدد على أهمية وضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية ورفع مهارات المعلمين في تخصصاتهم.