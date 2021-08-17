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أمين محلي أبين يدشن العام الدراسي للتعليم الأساسي في خنفر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

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دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، العام الدراسي الجديد للتعليم الأساسي 2021 - 2022م، في عدد من مدارس مديرية خنفر.

 

وحث الحامد، الطلاب على المثابرة والاهتمام بالتحصيل العلمي وتحقيق النجاحات الدراسية .. داعيا أولياء الأمور إلى دعم تعليم أبنائهم، باعتبار التعليم هو أساس نهوض ورقي المجتمعات.

 

كما التقى أمين عام محلي أبين مهدي الحامد، ومعه مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري، الإدارات المدرسية، وشدد على أهمية وضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية ورفع مهارات المعلمين في تخصصاتهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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