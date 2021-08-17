شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في قطاع التعليم الفني بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري اليوم على مستوى الاستعداد والترتيب لبدء العام الدراسي الجديد في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.



حيث قدم مدير مكتب التعليم الفني والمهني بالمحافظة علي الحنيشي شرحا عن الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الجديد والتحديات التي تواجه هذا القطاع ومقترحات لدور السلطة المحلية في دعم القطاع من اجل تجاوزها وتحسين وتجويد مخرجات هذا القطاع.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم مدير مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود، مناقشة المشاريع المتعلقة بالتعليم الفني وفي مقدمتها انشاء معهد حريب الصناعي.