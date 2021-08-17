اجتماع بسيئون يناقش إجراءات تخفيف معاناة المواطنين جراء تدهور العملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه الاستثنائي، اليوم، برئاسة المحافظ فرج البحسني، الاجراءات الخاصة بتخفيف معاناة المواطنين بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية.



وأشار المحافظ في الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية، الى الجهود والمساعي التي بذلت على المستويين المركزي والمحلي، لإيجاد مصادر دعم لتوفير احتياجات المواطنين الضرورية بأسعار تناسب الجميع في ظل الظروف الراهنة.

وأكد على أهمية انتظام عقد اجتماعات فصلية ودورية تضم المكتبين التنفيذيين بالمحافظة، وكذلك قيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء والساحل، لمناقشة أوضاع المحافظة.