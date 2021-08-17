اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع بسيئون يناقش إجراءات تخفيف معاناة المواطنين جراء تدهور العملة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسيئون يناقش إجراءات تخفيف معاناة المواطنين جراء تدهور العملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه الاستثنائي، اليوم، برئاسة المحافظ فرج البحسني، الاجراءات الخاصة بتخفيف معاناة المواطنين بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية.

 

وأشار المحافظ في الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية، الى الجهود والمساعي التي بذلت على المستويين المركزي والمحلي، لإيجاد مصادر دعم لتوفير احتياجات المواطنين الضرورية بأسعار تناسب الجميع في ظل الظروف الراهنة.

 

وأكد على أهمية انتظام عقد اجتماعات فصلية ودورية تضم المكتبين التنفيذيين بالمحافظة، وكذلك قيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء والساحل، لمناقشة أوضاع المحافظة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا