مفتاح يناقش مع الغذاء العالمي بمأرب سرعة إيصال المساعدات لابناء مديرية رحبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بمأرب مسعود خان، الترتيبات والتنسيق بين السلطة المحلية والبرنامج للتسريع بايصال المساعدات الغذائية للمستفيدين بمديرية رحبة والمناطق المجاورة لها التي جرى تحريرها مؤخرا من سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة ضرورة سرعة معالجة من تبقى من المستفيدين من الغذاء العالمي الذين نزحوا من المديريات الشمالية للمحافظة ومحافظتي الجوف وصنعاء منذ العام الماضي وتوقف عملية تسليم حصتهم من البرنامج والتي كانوا يستلمونها قبل نزوحهم.

وخلال اللقاء اكد الوكيل مفتاح على اهمية اسراع البرنامج في ايصال حصص المستفيدين في المناطق المحررة ضمن التدخلات الطارئة ومساعدتهم في العودة الطوعية الى منازلهم ومزارعهم بعد ان عاشوا شهورا من معاناة النزوح والتشريد جراء احتلال المليشيا لقراهم ومزارعهم.

وأوضح ان السلطة المحلية شرعت في اعادة ترتيب الاوضاع في المديرية والمناطق المحررة حولها من اعادة إيصال الكهرباء وتأهيل المستشفى الريفي بالمديرية والمدارس والمباني الحكومية.. مشددا على اهمية تدخل المنظمات في مساعدة النازحين بالعودة واعادة ترميم واصلاح منازلهم الى جانب تطهير المزارع والطرق والمنازل والابار من حقول الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي لتستهدف بها حياة المدنيين الامنين وثروتهم الحيوانية انتقاما منهم.

من جانبه اكد خان انه سيعمل على التواصل والمتابعة من اجل سرعة شحن وايصال المساعدات الغذائية الخاصة بمديرية رحبة ومن حولها وتوزيعها باشراف ومساعدة السلطة المحلية في المحافظة والمديرية.