شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشعيبي يبحث مع شركة سيمنس مقترح وزارة الكهرباء بشأن تنفيذ مشروعين في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي اليوم مع مدير عام شركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط ديتمار سيرسدوفر التعاون بين اليمن والشركة في مجال توليد الطاقة.



وتم مناقشة مقترح وزارة الكهرباء اليمنية بشأن مشروعين ستتولى تنفيذهما الشركة بتمويل من الحكومة الألمانية ضمن الدعم المخصص لمساندة اليمن وخاصة في قطاع الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين.