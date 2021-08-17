الارياني والعرادة يترأسان لقاء موسعا لقيادات فروع وزارة الاعلام والثقافة والسياحة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ومحافظ مأرب سلطان العرادة، لقاء موسعا لمدراء مكاتب فروع الوزارة بالمحافظة شملت مكتب الاعلام، اذاعة مأرب، وكالة الانباء اليمنية سبأ، السياحة، الثقافة ، الاثار، الهيئة العامة للكتاب.



كرس اللقاء الذي حضره وكيلي الوزارة عبدالباسط القاعدي واحمد ربيع ورئيس المكتب الفني بالمحافظة الدكتور علي الجبل، لمناقشة وضع المكاتب وسير اداء مهامها والرؤية للارتقاء بالاداء بما يواكب التحديات التي تواجه الوطن بشكل عام والمحافظة بشكل خاص ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الوزارة من جهة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة من جهة اخرى.

وخلال اللقاء نقل الارياني تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الى قيادات السلطة المحلية والامنية والعسكرية والمقاومة الشعبية، الذين يقدمون نموذجا شجاعا في معركتي البناء والتنمية والدفاع عن الجمهورية ومكتسبات الثورة ويسطرون ملاحم بطولية في مختلف الجبهات على اطراف المحافظة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران ومشروعها الكهنوتي السلالي.

واوضح الارياني ان مأرب اليوم غير مأرب الامس، وينظر اليها الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه بما فيهم منهم في المحافظات والمناطق الواقعة تحست سيطرة مليشيا الحوثي، نظرة تفاؤل وأمل في تمثيلها منطلقا لتخليصهم من هذه المليشيا وجرائمها التنكيلية التي تمارسها عليهم في كل لحظة وبشكل ممنهج، وتحرير محافظاتهم من سيطرة المليشيا واستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة التي احتلتها وبسط نفوذ الدولة الشرعية واعادة الامن والاستقرار وصون كرامتهم وحقوقهم.

واكد على ان معركة مأرب اليوم هي معركة كل اليمنيين من اجل الدفاع عن اليمن والجمهورية والهوية العربية والتأريخ.. مشيرا الى ان مأرب اليوم ترسم التأريخ الحديث كما رسمته في القرون الغابرة وتظهر بجلاء عمقها الحضاري ودورها الرائد الوطني الجمهوري والبطولي.

واشار الوزير الى ان الوزارة تعمل بكل جهد من اجل تسجيل مأرب ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو بما تحتويه من معالم اثرية حضارية تهم الانسانية جمعاء وتعتبر من اهم المقاصد السياحية العالمية، وما لذلك من اهمية في الاسهام في تنشيط السياحة والارتقاء بالبنى التحتية للقطاع السياحي والثقافي باعتباره احد ركائز التواصل الثقافي والاجتماعي مع العالم وثروة اقتصادية يمكن ان توفر موارد مالية وتفتح افاقا واسعة لفرص العمل.

ولفت الى ان الوزارة تسعى الى استكمال الاجراءات المطلوبة من خلال الفرق الفنية المكلفة بهذا الملف من اجل الحصول على قرار الادراج للمحافظة في قائمة التراث العالمي خلال الاشهر القادمة من العام الجاري.. مشددا على اهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين الوزارة وقيادة السلطة المحلية، وجهود المكاتب والجهات ذات العلاقة بالشراكة مع المجتمع المحلي في الحفاظ على المعالم الاثرية والشواهد الحضارية الضاربة في جذور التاريخ التي شيدت في هذه الجغرافية من سبئية وحميرية ومعينية وغيرها والتي ترجع الى القرون الاولى من عمر البشرية وتمثل ذاكره اليمن وهويته العربية الاصيلة والقيمة الحضارية التي اضافتها للعالم.

وكان المحافظ استعرض جهود السلطة المحلية في توفير الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولية في المحافظة وخدمة الاعداد الكبيرة من النازحين الذين استقبلتهم من مختلف المحافظات منذ انقلاب مليشيا الحوثي حتى اليوم وبشكل مستمرا والذين نزحوا هروبا من بطش مليشيا الحوثي بحثا عن الدولة والامن والحماية والخدمات العامة، والحياة الكريمة.

وأكد ان القطاع السياحي في المحافظة اذا ما تم الاهتمام به وتفعيله سيمثل موردا اقتصاديا يوازي الموارد النفطية، ولما تزخر به المحافظة من معالم حضارية وشواهد اثرية تهم الانسانية جمعاء وتجعلها من اهم المقاصد السياحة في العالم.