شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يشيد بدور سرب الطيران العمودي في عمليات الإنقاذ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمدينة سيئون، سرب الطيران العمودي التابع لقيادة المنطقة العسكرية الأولى.



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، بحث المحافظ البحسني مع سرب الطيران إمكانية إصلاح الطائرات وصيانتها، وتوفير قطع الغيار المهمة، مبدياً استعداده بتقديم كافة التسهيلات ودعم إعادة تأهيل الطائرات.

وأشاد محافظ حضرموت بدور سرب الطيران في عمليات البحث والإنقاذ أثناء حدوث الكوارث والمنخفضات الجوية، والتي كان آخرها سيول الأمطار الغزيرة التي ألحقت بمديرية تريم أضرار كبيرة، وكذا دورهم في إدخال الفرحة على نفوس الأطفال من خلال توزيع الألعاب والهدايا خلال أيام الأعياد، معبراً عن اعتزازه بموقف سرب الطيران الآخير في إنقاذ مجموعة من المصابين أثناء انقلاب سيارتهم في حادث مروري في خط العبر مأرب