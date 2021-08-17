محافظ المهرة يعقد لقاء موسع بقيادة الأحزاب والمكونات السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة، لقاء موسع مع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية وقطاع الشباب والمرأة وعدد من الشخصيات الإجتماعية، لمناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه المحافظة والحلول والمعالجات للنأي بها من الصراعات السياسية وتسخير الجهود لحفظ الأمن والبناء والتنمية، بحضور وكيلا المحافظة الأستاذ زين العابدين علي خودم والأستاذ حسين المسعدي.



وفي اللقاء قدم المحافظ بن ياسر شرح موجز عن الوضع المعقد الذي تمر به بلادنا، مشيراً إلى إن لغة الحوار والتقريب بين الأطراف المتنازعة وصلت إلى طريق شبه مسدود في الأفق القريب.

وأكد المحافظ:"إننا في قيادة السلطة المحلية نعول كثيراً على قيادة الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الإجتماعية في المهرة في تجنيب المحافظة شر الإقتتال والصراع في ظروف غاية في التعقيد تمر بها بلادنا".

واشار المحافظ بن ياسر إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في حملة مكافحة المخدرات والتضحيات التي يقومون بها ولمحة موجزة عن التحديات والصعوبات تواجه السلطة المحلية، داعياً جميع المكونات السياسية إلى التكاتف وتحمل مسؤلياتهم التاريخية أمام المواطنين في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار و تقديم المقترحات والمعالجات والعمل المشترك بما يساهم في خدمة المجتمع.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى المداخلات والملاحظات والروئ التي قدمتها الأحزاب والمكونات السياسية مؤكدين على أهمية مساندة السلطة المحلية والحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية والبناء.