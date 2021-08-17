محافظ حضرموت يناقش وضع التموين النفطي في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بسيئون، اجتماعاً ضم قيادتي فرعي شركة النفط بساحل ووادي المحافظة، لمناقشة الوضع التمويني للمحروقات.



واستمع المحافظ البحسني خلال اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وعدد من الوكلاء المساعدين، من قيادتي فرعي شركة النفط إلى جملة من الصعوبات والتي تواجه مهامهم في عملية التموين، نتيجة لرفض التجار بيع المحروقات بالعملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الشراء، وصعوبة توفير العملة الصعبة من قبل مدراء فروع الشركة.

وأكد محافظ حضرموت على ضرورة الاهتمام بعملية التموين للمشتقات النفطية، وتوفير المحروقات لعموم مديريات المحافظة، مشيراً إلى الجهود والمساعي التي تبذلها قيادة السلطة بالمحافظة في سبيل تمكين فروع الشركة من توريد المشتقات النفطية.

وخرج اللقاء بعدد من المقترحات لما من شأنها حلحلة الصعوبات والعوائق التي تواجه قيادتي فرعي شركة النفط بالمحافظة، بهدف ضمان استمرارية التموين للمشتقات النفطية.