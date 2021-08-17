البحسني يشيد بتطور أداء اللجنة الأمنية في الحد من انتشار الجريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بسيئون، اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة جملة من المواضيع العسكرية والأمنية.



وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير عام إدارة الأمن والشرطة بالوادي العميد مبارك العوبثاني، أشاد المحافظ البحسني بتطور أداء الأجهزة العسكرية والأمنية في الوادي والصحراء، التي أسهمت في الحد من انتشار الجريمة، مثنياً على جهودهم في مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف.

وشدد محافظ حضرموت على ضرورة التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية وتبادل المعلومات، في سبيل تحقيق مزيد من التقدم في الجانب الأمني، حاثاً قيادة إدارة الأمن والشرطة إلى بذل مزيد من الجهود لما من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود الذي تسعى لتحقيقه قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة.

واستمع المحافظ البحسني من أعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى توضيح حول مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، وتحسّن الجانب الأمني من خلال ضبط بعض الجناة المتسببين في زعزعة واستقرار السلم والأمن الذي تنعم به المحافظة، إضافة إلى ما تحقق لإدارة أمن الوادي من تأسيس لإدارة مكافحة المخدرات التي أسهمت بإنخفاض نسبة الجرائم.

واستعرض أعضاء اللجنة الأمنية، الجهود التي يبذلها منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ودورهم البارز في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإحلال السلام والدفاع عن أرض الوطن وحمايته، متطرقين إلى معاناة الجنود وتأخر مرتباتهم الشهرية، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد وتأزم الأوضاع الاقتصادية، مجددين تأكيدهم على ضرورة أن تصرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن بانتظام للإسهام في تحسين أوضاع الجنود المعيشية والاقتصادية