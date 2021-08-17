مدير مستشفى الغيضة المركزي يلتقي رئيس مؤسسة وصال للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن أحمد بلحاف اليوم ، رئيس مؤسسة وصال للتنمية الاستاذ أحمد باعباد وذلك لمناقشة الأجراءات الفنية لتنفيذ المخيم الطبي الجراحي لعمليات إزالة المياه البيضاء.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجال الصحي ، ومناقشة اقامة المخيم الجراحي للعيون بمستشفى الغيضة بالمهرة الذي سيتم خلاله إجراء (150) عملية جراحية، بدعم مؤسسة رؤيا وتنفيد مؤسسة وصال للتنمية.

من جانبة ثمّن مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف جهود ودور مؤسسة وصال ورؤيا في في إقامة مثل هذه البرامج الطبية والانسانية التي تنفذها مؤسسة وصال للتنمية في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

حضر اللقاء نائب مدير مستشفى الغيضة للشؤون المالية والادارية الاستاذ احمد سالم بامخرم و الدكتور صلاح بدر عبد المانع مشرف ادارة التمريض بالمستشفى ، وعوض عبدالله شنظور مسؤول الخدمات بمؤسسة وصال ومعتز عبدالله كعيتي وعبدالله أحمد باعباد إعلامي المؤسسة.