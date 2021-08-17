البحسني يطلع على نشاط مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة العام الدراسي الجديد، واستكمال المقررات الدراسية المحددة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني، بمدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد فلهوم، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، للإطلاع نشاط مكتب التربية ومستوى انضباط الطلاب منذ أولى ايام العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع التعليم اهتمام كبير، بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الأجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة، موضحاً أن تدخلات السلطة تمثلت في أعمال البناء والإنشاء للمدارس وترميم البعض الآخر منها وتزويدها بالمختبرات وقاعات الحاسوب والوسائل التعليمية الحديثة لمواكبة وسائل العصر والتطورات التقنية.

واستمع محافظ حضرموت من مدير تربية الوادي إلى توضيح حول العام الدراسي الجديد الذي يدرس فيه نحو 150 ألف طالب وطالبة وتلميذ وتلميذة وطفل وطفلة في الثانويات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية، و10 ألف في المدارس الخاصة، موزعين على 412 مدرسة حكومية وخاصة.

واثنى الدكتور فلهوم على جهود قيادة السلطة لدعمها للقطاع التربوي والتعليمي المتواصل في كافة الجوانب الإنشائية والتأهيلية للمدارس، والتطويرية من خلال إدخال أكثر من 120 مختبر علمي ووسائل تعليمية حديثة وتهيأة البيئة التعليمية للطلاب، وتقديم الدعم اللازم في سبيل استقرار النشاط التعليمي.